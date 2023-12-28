اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: حجم التجارة الروسية الهندية آخذ فى الارتفاع

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:00 ص
بوتين: حجم التجارة الروسية الهندية آخذ فى الارتفاع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن حجم التبادل التجارى بين روسيا والهند آخذ فى النمو، خاصة فيما يتعلق بالنفط الخام ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.
 
وأضاف بوتين - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبراهمانيام جيشانكار - "إن حجم التجارة لدينا ينمو للعام الثانى على التوالى فى نفس الوقت وبوتيرة ثابتة. ومعدل النمو هذا العام أعلى مما كان عليه في العام الماضى"، بحسب ما أوردت وكالة تاس.
 
ومضى يقول "لقد تجاوزنا الحجم الإجمالي لنمو حجم التجارة، في العام الماضي خلال تسعة أشهر من هذا العام. من المؤكد أن هذه السلع تشمل الطاقة - النفط والمنتجات النفطية والفحم في المقام الأول، ولكن ليس هذه فقط؛ نحن أيضًا نعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".






بوتين

روسيا

الهند

سوبراهمانيام جيشانكار

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نيو دلهى




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