بطارخ تزن نصف كيلو.. اللون البرتقالى يُزين سوق الأسماك ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

زينت البطارخ التى وصل حجمها إلى نصف كيلو بلونها البرتقالى المميز سوق الأسماك الحضارى فى نطاق حى العرب بمحافظة بورسعيد، تزامناً مع بداية فصل الشتاء، والذى يشهد توافد الآلاف أسبوعياً من شتى المحافظات المصرية، بالإضافة إلى الزوار الأجانب

وتجولت كاميرا "اليوم السابع" داخل سوق الأسماك الحضاري في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، على فروشات بيع الأسماك والمأكولات البحرية، والتي ميزها اللون البرتقالي للبطارخ في العديد من أنواع الأسماك والبحريات

وانتشرت في الفروشات الموجودة بالسوق، أنواع عديدة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية، والتي يبدأ البائعون في عرضها ظهر كل يوم بشكل جمالي على طاولات أمام كل محل

وأكد مصطفى الدولى، صاحب محل بيع للأسماك في سوق بورسعيد، أن أفضل مواسم تناول وجبات الأسماك والبحريات هو فصل الشتاء، ففيه تكون الكثير من الأنواع أسعارها رخيصة وجودتها عالية، موضحاً أن الأنواع كثيرة في سوق بورسعيد الحضاري الذي يجذب آلاف الزوار يومياً من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورن سوق بورسعيد خلال جولاتهم الحرة بالمدينة

وأشار إلى أن العديد من الزوار يحرصون خلال هذه الفترة على تناول الأسماك المبطرخة خاصة البوري السهيلي والدنيس والغطيان، موضحاً أن أهل بورسعيد يعشقون الأسماك والبحريات خاصة في فصل الشتاء بسبب البطارخ التي تنتشر بلونها البرتقالى.

وأضاف محمود جمال، مدرس، أنه يحرص خلال فصل الشتاء على تناول وجبات الأسماك والمأكولات البحرية، نظراً لأن هذا التوقيت هو أفضل المواسم للعديد من الأنواع البحرية مثل الكابوريا والسيبيا والسمك البوري بأحجامه والغطيان والدنيس والقاروص وغيرها

ولفت إلى أن البطارخ تنتشر بشكل كبير في السوق، والتي نحرص جميعاً على تناولها بأشكالها المختلفة كالمملحة وداخل شوربة البحريات "سي فود"، وطاجن مشوي في الفرن، وغيرهم.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و 104 محال "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



احد بائعي السمك



اسماك سوق بورسعيد



الأسماك البطارخ



السييبا



الشبار



بطارخ السمك



بيع وشراء الأسماك



تشكيلة الأسماك



