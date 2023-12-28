بريطانيا تتولى قيادة فرقة العمل المشتركة التابعة لـ "ناتو" مطلع 2024

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أن القوات البريطانية ستتولى قيادة فرقة العمل المشتركة عالية الاستعداد التابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو) فى الأول من يناير 2024.

وقال وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إن "المملكة المتحدة تقع فى قلب حلف شمال الأطلسي، ومن خلال ترؤسنا فرقة العمل المشتركة عالية الاستعداد التابعة لحلف شمال الأطلسى فى عام 2024، فإننا نحتل موقعًا قياديًا آخر فى الحلف، ونرسل رسالة واضحة مفادها أن بريطانيا تكثف التزاماتها الدفاعية العالمية مع دخول الناتو عامه الخامس والسبعين".



وأوضح أن القوات المسلحة البريطانية على أهبة الاستعداد، فى أى لحظة، للدفاع عن حلفائنا وحماية المصلحة الوطنية البريطانية.



وأضاف وزير الدفاع البريطاني: "لقد أصبح العالم مكانًا أكثر خطورة ومتنازعًا عليه أكثر مما كان عليه منذ عقود، ونحن بحاجة إلى حلف شمال الأطلسى أكثر من أى وقت مضى".



وشدد شابس على التزام المملكة المتحدة وحلفائها بدعم حلف شمال الأطلسى وما يمثله.



ووفقا للحكومة البريطانية، فإن فرقة العمل المشتركة عالية الاستعداد تعد العنصر الأعلى استعدادًا فى قوة الرد الأكبر التابعة لحلف شمال الأطلسى والتى تشمل أيضًا قوات العمليات الجوية والبحرية والخاصة.



وفى عام 2024، ستتألف القوات البرية لقوة المهام المشتركة من حوالى 6000 جندي، مع فريق اللواء القتالى الآلى الخفيف السابع فى المملكة المتحدة - "جرذان الصحراء".



وأضافت انه خلال العام المقبل سيساهم تسعة من حلفاء الناتو - المملكة المتحدة وإسبانيا وبولندا والمجر وتركيا ولاتفيا ومقدونيا الشمالية ورومانيا وألبانيا - فى قوة الرد التابعة للناتو.