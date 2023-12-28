انطلاق أول قطار بين عاصمتى ليتوانيا ولاتفيا خلال 20 عامًا

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انطلق أول قطار خلال ما يقرب من 20 عاما من عاصمة ليتوانيا فيلنيوس إلى عاصمة لاتفيا ريجا، وسط جهود لاستعادة خطوط السكك الحديدية بين دول البلطيق.

وذكرت دورية دول البلطيق اليومية الإخبارية أن رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيته ووزير النقل والاتصالات ماريوس سكوديس وعدد من النواب انضموا إلى الرحلة الافتتاحية للقطار مع عدد من الركاب.



وقال سكوديس للصحفيين -فى محطة سكة حديد فيلنيوس قبل مغادرته- إنه من المقرر إنشاء رابط آخر إلى عاصمة إستونيا تالين فى وقت لاحق، كما تعتزم ليتوانيا أيضًا إنشاء وصلة قطار إلى داوجافبيلس، ثانى أكبر مدينة فى لاتفيا.



وأضاف أنه من الضرورى ربط البلديات ببعضها البعض لتقديم مثال على السياسة الإقليمية، مشيرا إلى أن الخطوات التالية واضحة وسوف تتضمن تمديد خدمة القطارات إلى تالين أيضا، واتخاذ خطوات أخرى لربط الدول الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.



من جانبها، أشادت رئيسة الوزراء بالقطار كوسيلة مستدامة سريعة ومريحة للسفر إلى ريجا، وقالت إنها تتوقع أن يزيد خط السكة الحديد من العلاقات الوثيقة بين الليتوانيين واللاتفيين.