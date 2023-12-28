الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 10 أشخاص فى قصف محيط مستشفى الأمل

وكالات

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شهداء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الأمل وصل إلى 10 أشخاص.

وكان قد أستشهد شاب فلسطيني، وأصيب 26 آخرين على الأقل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، في عدة مدن بالضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد التوترات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، مصرع الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وإصابة 14 آخرين خلال مواجهات في منطقة "دوار المنارة" وسط مدينة رام الله، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".