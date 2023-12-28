المدارس تواصل تسليم طلبة الصف الأول الثانوى العام التابلت.. صور

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس تسليم طلبة الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت بعد تحديثه وربطه بمنصة التعلم ومنصة الامتحانات استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق يناير المقبل.

وأكدت المديريات التعليمية والإدارات، أن كل مدرسة تقوم بتسليم طلابها أجهزة التابلت بعد استيفاء الأوراق المطلوبة منها سداد رسوم التأمين وهو 105 جنيهات، وتقديم صورة بطاقة ولى الأمر وشهادة ميلاد الطالب.

كانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.