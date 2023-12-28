الكرملين: تمويل الغرب لأوكرانيا لن يغير شيئا فى مسار عمليتنا الخاصة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن زيادة تمويل الغرب لأوكرانيا لن تغير مجرى الأحداث فى العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن هذه الأموال غير قادرة على تغيير مسار الأحداث فى العملية العسكرية الخاصة".. مُضيفًا: "أننا نمضى قدما فى ذلك، بالنسبة لنا، الشيء الرئيسى هو تحقيق الأهداف التى أمامنا".



وأوضح المتحدث: "أنه يتم تخصيص هذه الأموال على حساب اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التى تمر بالفعل بأوقات عصيبة. ويتم تخصيص هذه الأموال على حساب الصناعة فى دول الاتحاد الأوروبى وعلى حساب مستقبل دول الاتحاد الأوروبي".



كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أدركتا بالفعل أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يتعرض للنهب.. موضحًا: "أن الأوروبيين والأمريكيين يدركون تماما مستوى الفساد (فى أوكرانيا). وهم يدركون أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يُسرق".



جاءت تصريحات بيسكوف ردا على خطط الطوارئ التى وضعها الاتحاد الأوروبى والتي، من المرجح أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو.