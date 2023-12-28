اليوم السابع
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الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين المحالين للتقاعد بهيئة قناة السويس

الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:56 م
الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين المحالين للتقاعد بهيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - صبرى غانم- السيد فلاح

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شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، احتفالية تكريم 277 من القيادات والعاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني بالإدارات المختلفة بالهيئة في مدن القناة ومكاتبها الرئيسية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وقيادات صندوق التأمين الخاص، وأسر العاملين المُحالين للتقاعد، بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. 
 
استهلت احتفالية تكريم العاملين المحالين للمعاش فعالياتها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.
 
وفي كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن خالص الشكر للعاملين المُحالين للتقاعد عرفانًا وتقديرًا لما قدموه طوال مسيرتهم المهنية من نموذج يحتذى به في الإخلاص والعطاء والوطنية، وأداء واجبهم على أكمل وجه، مثمنًا دورهم ومسيرتهم المُشرفة في إعلاء قيمة وقامة هيئة قناة السويس وترسيخ مكانتها كأهم طريق ملاحي عالميًا. 
 
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ستظل بيتًا لأبنائها الذين لم يدخروا جهدًا في سبيل إعلاء راية القناة، متعهدا بالالتزام التام بمواصلة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية على أعلى مستوى لأبنائها المخلصين ممن بلغوا سن التقاعد، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة. 
 
في ختام الفعالية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية العاملين المُحالين للمعاش، ومشاركتهم هذه الذكرى من خلال التقاط مجموعة من الصور التذكارية تقديرًا وإعزازًا.
 
جانب من حفل التكريم (2)
حفل التكريم

جانب من حفل التكريم (3)
جانب من حفل التكريم 

جانب من حفل التكريم (4)
جانب من التكريم 

جانب من حفل التكريم (1)
حفل التكريم

 







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