الشرقية تنهى تنفيذ مشروعات تنموية بالحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

شهد مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023 م، تم تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 -2024 لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم توريد وتركيب أعمدة وكشافات إنارة بتكلفة مليون جنيه بنسبه تنفيذ 100% ورصف الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية بتكلفة 9 ملايين و254 جنيها بنسبة تنفيذ 100% فضلا عن أعمال تطوير وتجميل داخلية بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 100 ٪ واستكمال انشاء مجلس مدينة الحسينية بتكلفة 3 مليون جنيه وتوصيل وصلات للمدارس بتكلفة مليون جنيه وتركيب منظومة انذار مبكر على شبكة الترانك اللاسلكى الرقمى (بالحملة الميكانيكية) بتكلفة 50 الف جنيه بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليوت و340 الف جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي لرئاسة مركز ومدينة الحسينية.

كما شهدت رئاسة مركز ومدينة الحسينية خلال عام 2023 حملات مكبره لازالة الاشغالات المخالفة من الشوارع لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتم تحرير محاضر ضد المخالفين كما تم إستخراج 105 رخصة اشغال و تحرير " 171 محضر إشغالات لإعادة الانضباط بشوارع وميادين المركز.

وللحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المدينة، تم شن حملات لازاله الإعلانات المخالفة وتحرير 184 محضر ضد أصحابها المخالفين وترخيص 173 رخصة و إزالة 300 اعلان غير مرخص.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالاستجابة السريعه لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات إليهم، فتم استقبال 1597 شكوي من أهالي المركز وتم الرد عليهم بنسبة انجاز 100%.

كما تم تقديم 16670 طلب تصالح من المواطنين و استخراج 640 نموذج رقم 10 لإستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية في مخالفات البناء.

و خلال الموجه الـ 19 تم تنفيذ 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه علي مساحة ( 2 قيراط - 13 سهم ) ففي المرحلة الاولي من الموجه 19 تم تنفيذ " 40 قرار " علي مساحة (198 فدان - 2 قيراط - 3 سهم)، وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.. تم شن حملات نظافه وتجميل علي مدار اليوم والتي أسفرت عن رفع 70 طن قمامه ومخلفات صلبة يومياً بإجمالى ( 25.5 ألف طن ) على مدار العام .

كما شهدت مركز ومدينة الحسينية عدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت عدد ( 1 مركز ) و ( 41 قرية بالوحدات المحلية ) علماً بان مركز ومدينة الحسينية يضم عدد ( 10 وحدات محلية ) وبإجمالي مشروعات ( 908 مشروع ) وبيانها كالآتي :-

في قطاع الصرف الصحي :تم ادراج تنفيذ ( 181 مشروع ) وقد تم الانتهاء من عدد ( 135 مشروع ) وجاري تنفيذ عدد ( 46 مشروع ) بنسبة تنفيذ 95 % .

و قطاع مياه الشرب: تم ادراج تنفيذ ( 102 مشروع ) وقد تم الانتهاء من عدد ( 101 مشروع ) وجاري تنفيذ عدد ( 1 مشروع ) بنسبة تنفيذ 99 % .

في قطاع تبطين الترع: تنفيذ عدد ( 36 مشروع ) وقد تم الانتهاء من عدد ( 27 مشروع ) وجاري تنفيذ عدد ( 9 مشروعات ) بنسبة تنفيذ 89 % .

في قطاع الكباري:تنفيذ عدد ( 15 مشروع ) وقد تم الانتهاء من جميع المشاريع بنسبة تنفيذ 100 % .

في الأبنية التعليمية: تم الانتهاء من عدد 107 مشروع عبارة عن ( 48 مدرسة انشاء وتوسع 614 فصل و عدد 59 صيانة ) بنسبة تنفيذ 100 % .

في قطاع الشباب والرياضة: تنفيذ عدد ( 37 مشروع ) بنسبة تنفيذ 100 % .

و قطاع الصحة : تنفيذ ( عدد 61 مشروع ) وتم تنفيذ عدد ( 45 مشروع ) وجاري تنفيذ عدد ( 16 مشروع ) بنسبة تنفيذ 98 %.

و الإسعاف: تنفيذ عدد (7 نقاط إسعاف ) بنسبة تنفيذ 100 %.

في قطاع المجمعات الحكومية: تنفيذ (10 مجمعات حكومية ) بنسبة تنفيذ 100 %.

في قطاع المجمعات الزراعية: تنفيذ ( عدد 10 مجمعات زراعية ) وتم تنفيذ عدد (10 مجمعات حكومية ) بنسبة تنفيذ 100 %.

في قطاع المجمعات السكنية :تنفيذ ( عدد 7 مجمعات سكنية ) وتم تنفيذ عدد (7 مجمعات سكنية ) بنسبة تنفيذ 100 %.

في قطاع الوحدات الاجتماعية

تم ادراج تنفيذ ( عدد 10 وحدات اجتماعية ) وتم تنفيذ عدد (10 وحدات اجتماعية ) بنسبة تنفيذ 100 %.

في قطاع الطرق الداخلية :تم ادراج تنفيذ ( عدد 46 طريق داخلى ) وتم الانتهاء من عدد ((9 طرق داخلية )) وجاري تنفيذ " 10 طرق " وسوف يتم البدأ في عدد " 27 طريق " في المرحلة القادمة بنسبة تنفيذ 25 %.

في قطاع الطرق المحلية: ادراج تنفيذ ( عدد 9 طرق محلية ) وتم تنفيذ عدد (9 ) طرق بنسبة تنفيذ 70 %.

في قطاع الغاز الطبيعي: ادراج تنفيذ (( عدد 36 توصيلة غاز طبيعي )) وتم تنفيذ عدد (23 توصيله ) وجاري تنفيذ عدد ( 13 توصيلة ) بنسبة تنفيذ 96 %.

في قطاع وحدات إطفاء: ادراج تنفيذ ( عدد 4 وحدات إطفاء ) تم الانتهاء من عدد ( 2 وحدة اطفاء ) وجارى تنفيذ عدد ( 2 وحدة اطفاء ) بنسبة تنفيذ بنسبة 88 %.

في قطاع الأسواق :ادراج تنفيذ عدد 1سوق وجارى التنفيذ بنسبة 64 %.

في قطاع المواقف :ادراج تنفيذ عدد1 موقف وتم تنفيذ عدد " 1 موقف " بنسبة تنفيذ 100 %.

في قطاع الإتصالات :ادراج تنفيذ عدد 41 مشروع بقطاع الاتصالات وقد تم تنفيذ عدد 20 مشروع وجارى الانتهاء من عدد " 21 مشروع " بنسبة تنفيذ 93 %.

قطاع مكاتب البريد: ادراج تنفيذ عدد 19 مشروع ، تم الانتهاء من عدد " 15 مشروع " وجاري تنفيذ عدد 2 مشروع وسوف يتم البدء فى عدد 2 مشروع في المرحلة القادمة بنسبة تنفيذ 83 %.

في قطاع ابراج المحمول تم ادراج تنفيذ ( عدد 81 مشروع ) تم الانتهاء من عدد " 74 مشروع " وجاري تنفيذ عدد ( 6 مشاريع ) وسيتم البدء فى عدد " 1 مشروع فى المرحلة القادمة بنسبة 95 %.

في قطاع الكهرباء والانارة :ادراج تنفيذ ( عدد 82 مشروع ) وتم الانتهاء من عدد " 40 مشروع " وجارى تنفيذ عدد " 42 مشروع " بنسبة 85 %.

في قطاع محطة السكه الحديد :وجارى التنفيذ فى عدد " 1 مشروع " بنسبة 53 %.

في قطاع نقاط الشرطة : ادراج تنفيذ ( عدد 4 مشاريع ) وتم الانتهاء منهم بنسبة 100 %.