حصاد مشروعات 2023 فى الشرقية.. 4 صوامع حقلية ومراكز خدمة مطورة

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن عام 2023 شهد تنفيذ عدد من مشروعات تنموية، لرفع كفاءة الخدمة وتنفيذا للبرنامج القومى للتحول الرقمى، والتوسع فى إنشاء المراكز المطورة لخدمة البطاقات التموينية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، أنه دخل الخدمة هذا العام 6 مراكز خدمة مطورة ليصبح العدد عددها 38 مركزا، بالإضافة إلى عدد 2 شباك فى المركز المتميز برفقة السجل التجارى، موضحا أن مجمع العاشر هو من أكبر مجمعات الخدمية حيث يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان وتم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الآلى والأثاث بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين على المجمع، كما حصل مركز هرية على جائزة التمييز الحكومى لهذا العام.

وأضافت أنه دخول 4 صوامع حقلية الخدمة ساهمت بشكل كبير فى رفع السعة التخزينية محصول القمح بالمحافظة، وهى (صوامع منيا القمح – صوامع طوخ القراموص – صوامع نزلة خيال – صوامع أبوحماد ) وكل صومعة مكونة من 4 خلايا سعة كل خلية 1250 طنا.