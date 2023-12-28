السيطرة على حريق شقة دون حدوث إصابات بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق محدود شب بشقة بالطابق السابع بدائرة قسم أول سوهاج، واحصرت التلفيات في احتراق بعض المفروشات، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة بدائرة القسم وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات بين قاطنى الشقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، حريق شقة فى الطابق السابع بالعقار دائرة قسم ثان سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.