اليوم السابع
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"التعليم" تتيح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تسجيل استمارة الامتحانات

الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:42 ص
"التعليم" تتيح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تسجيل استمارة الامتحانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.
 
وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.
 
https://moe-register.emis.gov.eg/
 
وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية: 
 
- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس. 
 
- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .
 
 - عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
 
- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
 
- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
 
- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

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