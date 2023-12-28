البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة الشرقية-إيسترن كومباني بقيمة 2.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة ، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي الشرقية-إيسترن كومباني بحجم تداول 73.5 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار جنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحجم تداول 12.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 199 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

وفي سياق متصل واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها إذ صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.51% ليغلق عند مستوى 25693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.19% ليغلق عند مستوى 31291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 10941 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5481 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 7928 نقطة.