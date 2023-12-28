الأمم المتحدة: وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية يتدهور بشكل سريع

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حذرت منظمة الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية يتدهور بشكل سريع .. مطالبة إسرائيل بضرورة إنهاء عمليات القتل غير القانوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



ودعت الأمم المتحدة - في تقرير صادر عنها نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى ضرورة الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة والوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون بالإضافة إلى وضع حد للاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل.



وبدوره .. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك : "إن استخدام التكتيكات والأسلحة العسكرية في سياق إنفاذ القانون واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة وفرض قيود واسعة النطاق وتعسفية على الفلسطينيين تعد أمورا مثيرة للقلق".



وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : "إنه تم التحقق من مقتل 300 فلسطيني خلال الفترة من 7 أكتوبر الماضي حتى 27 ديسمبر الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية من بينهم 79 طفلا".