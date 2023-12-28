اعترافات طالب نصب على مواطنين بالدقهلية: أوهمتهم بتسهيل سفر أبنائهم للخارج

أدلى طالب أمام جهات التحقيق فى الدقهلية، باعترافات تفصيلية تفيد استغلاله حاجة بعض المواطنين لتوفير فرص عمل لأبنائهم فى الخارج، ونصب وعليهم وأوهمهم بقدرته على تسهيل السفر لهم فى الخارج واستوالى على أموالهم.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم نصب عليهم واستولى منهم على مبلغ مالى "عملة أجنبية" بزعم تسفير أنجالهم لإحدى الدول الأجنبية وعدم الوفاء بذلك وعدم رد المبالغ المالية لهم.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لبيان ارتكابه جرائم سابقة من عدمه، واستدعت المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهم.

تفاصيل الواقعة بدأت بتعرض 3 أشخاص فى طلخا بالدقهلية للنصب واخطروا الأجهزة الأمنية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب، زعم تسهيل سفر أبنائهم للخارج.