ارتفاع سهم شركة موبكو بنسبة 677%.. والقيمة السوقية تتجاوز 160مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بنسبة 677.20% خلال أول 10 دقائق بجلسة تداول اليوم الخميس، ليصل سعر السهم إلى 77.720 جنيه بحجم تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 446 مليون جنيه عبر تنفيذ 1646 عملية، ليرتفع رأس المال السوقي للشركة إلى 161.6 مليار جنيه لتصبح أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية متجاوزة البنك التجاري الدولي.

ويأتي ذلك بعدما قررت لجنة العمليات بالبورصة، أمس الأربعاء، رفع الإيقاف عن سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عقب اندماجها مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (شركة مندمجة -غير مقيدة)، على أن يكون سعر الفتح للسهم في أول يوم تداول اليوم الخميس، هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

وتصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات العالم خلال الربع الثالث (1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023) بنسبة نمو 14.02% متفوقة على بورصة لندن التي حققت صعود بنسبة 1.02%، فيما تراجعت أسواق المال بفرنسا وأمريكا واليابان بنسبة 3.58%، 3.65%، 4.01%، على التوالي.

كما تفوقت بورصة مصر على بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث، تليها بورصة دبي بنسبة 9.8%، وفي المركز الثالث بورصة المغرب بنسبة 2.47%، أعقبها أبو ظبي بنسبة 2.46%، فيما تراجعت أسواق المال في تونس، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين بنسبة 5.48%، 3.5%، 2.09%، 2.08%، 0.96%، على الترتيب.