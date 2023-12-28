ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5%.. ورأس المال يربح 25 مليار جنيه خلال 10دقائق

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء تراجع مؤشر إيجي إكس 70، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه خلال 10 دقائق ليصل إلى مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.05% ليصل إلى مستوى 25571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.7% ليصل إلى مستوى 31146 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.18% ليصل إلى مستوى 10906 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 5460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 7895 نقطة.