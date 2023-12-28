إسقاط غير مقبول.. إسرائيل تنشر فيديو مسىء لكوريا الجنوبية لتبرير عدوانها على غزة

وكالات

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، أن سفارة إسرائيل بالبلاد، أزالت مقطع فيديو يظهر سيناريو وهمي تتم فيه مهاجمة الكوريين من قبل مهاجمين ملثمين في سيئول، في إسقاط على ما شهدته إسرائيل فى السابع من أكتوبر، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن الفيديو اعتبر "غير لائق" وأنها طلبت من السفارة الإسرائيلية إزالته.

ويصور الفيديو، الذي لم يعد متاحا على وسائل التواصل الاجتماعي للسفارة، سيناريو مؤلما يتم فيه اختطاف امرأة كورية جنوبية في العاصمة على يد مهاجم مسلح يوم عيد الميلاد، وفصلها بالقوة عن ابنتها الصغيرة.

واعتبر السفير الإسرائيلي فى سول أكيفا تور، فى منشور على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن نشر الفيديو يهدف إلى مساعدة الكوريين الجنوبيين في شرق آسيا، بعيدا عن إسرائيل، على فهم الوضع الحربي الحالي.

ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بقولها إن إنتاج السفارة الإسرائيلية وتوزيعها لفيديو يقارن الوضع الأمني في دولة أخرى يعتبر غير مناسب.

وأضافت "لقد نقلنا موقفنا إلى السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، واتخذ الجانب الإسرائيلي إجراءات لحذف الفيديو المعني".