إسرائيل تسعى لتخصيص 2.5 مليار دولار لجنود الاحتياط.. وتوقعات بعجز كبير بالموازنة

وكالات

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت خطة مساعدة مالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال بتكلفة سنوية تبلغ 9 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 2.5 مليار دولار.

والخطة المقدمة من قبل الحكومة الإسرائيلية تأتي قبل إيجاد مصادر واضحة لموازنة الدولة المعدلة لسنة 2024، والتي تم تعليق العمل عليها حاليا، بسبب الخلافات بين سموتريتش وكبار مسؤوليه في وزارة المالية بشأن تخفيضات الإنفاق المطلوبة.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية تقديم منح شهرية مستمرة بقيمة 1400 شيكل (386.5 دولارا) للجنود المقاتلين، ومنح شهرية مستمرة بقيمة 800 شيكل (220.86 دولارا) لغير المقاتلين، بالإضافة إلى 133 شيكلا (36.7 دولارا) يوميا لمن يخدم لأكثر من 60 يوما، وكذلك مبلغ مالي منزلي لمرة واحدة للمساعدة في دفع الضرائب البلدية، ناهيك عن نفقات أخرى يبلغ مجموعها 2500 شيكل (690 دولارا) للجنود المقاتلين الذين يخدمون أكثر من 45 يوما.

ومن جانبه، وقال سموتريتش إن أصحاب الأعمال، أو الشركاء في شركات من الجنود، سيحصلون على تعويض أكبر، إذ ستعادل المنح التي سيحصلون عليها ما يحصل عليه سكان مستوطنات غلاف غزة تم إجلاؤهم، فضلا عن تعويض كامل عن خسائرهم جراء وجودهم في الاحتياط و6 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة استدعائهم للمساعدة في تعافي شركاتهم.

وأضاف سموتريتش أنه سيتم تخصيص مليار شيكل (276 مليون دولار) لصندوق القروض التي تضمنها الدولة للعاملين لحسابهم الخاص.