إجراء جراحة لحالة تعانى من قطع بالأوتار وكسور بأصابع اليد بمستشفى أبو المنجا المركزى

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، بقيادة الدكتور أحمد عنبه أخصائي جراحة التجميل والجراحات الدقيقة، بالتعامل مع حالة طوارئ حضرت إلى المستشفى تعاني من جرح تهتكي بأصابع اليد اليسرى مع قطع بالأوتار وكسور متعددة بعظام الأصابع.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية ، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمود عبد الشافي مدير مستشفى أبو المنجا المركزي، وبمعاونة دكتور عمر العدوي نائب مدير المستشفى.

وتابعت المديرية، أنه قام دكتور أحمد عنبه، بالتعامل مع حالة طوارئ حضرت إلى المستشفى تعاني من جرح تهتكي بأصابع اليد اليسرى مع قطع بالأوتار وكسور متعددة بعظام الأصابع، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الحالة من قسم الطوارئ مباشرة ودخوله إلى قسم العمليات وتم إجراء جراحة ناجحة وعودة جميع حركات الأصابع إلى طبيعتها مباشرة بعد العملية.

وتقدم الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد عنبه ولجميع طاقم العمليات بالمستشفى من أطباء التخدير وطاقم التمريض المتميز وفنيي الأشعة.