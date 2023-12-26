الكشف على 1434 مواطنا مجانا خلال القافلة الطبية بكفر الحمام فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى كفر الحمام التابعة لمركز بنها، يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 / 12 / 2023م، وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وكشفت المديرية، في بيان لها، أنه تم الكشف خلالها علي 1434 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - تنظيم أسرة - جلدية - رمد)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

وتابعت المديرية، أن القافلة تضمنت وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.