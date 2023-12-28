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إجازة منتصف العام بالجامعات 27 يناير تنتهى الخميس 8 فبراير

الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:37 ص
إجازة منتصف العام بالجامعات 27 يناير تنتهى الخميس 8 فبراير المجلس الأعلى للجامعات
محمد صبحى

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حدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس لخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2023/2024.
 
وتستمر إجازة منتصف العام الجامعى لمدة أسبوعين، اذ انه وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى سواء للجامعات والمعاهد فإن السبت 27 يناير موعد إجازة منتصف العام على أن تنتهى يوم الخميس 8 فبراير.
 
ومن المقرر، أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
وانطلق العام الدراسى 2023/2024 السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، ومن المقرر أن تنتهى فى الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.
 






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