أول فرقة فنون شعبية لقصار القامة.. تدربت عامين وانضمت لوزارة الثقافة.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق أول عروض فرقة الفنون الشعبية لقصار القامة، لأداء رقصات الفنون الشعبية.

وقال عصام شحاتة المدير الإدارى لفرقة الفنون الشعبية لقصار القامة بالإسكندرية إن الفرقة تكونت منذ عامين، واستعدت بالتدريب، وانضمنت حديثا منذ أسبوع لفرق الفنون الشعبية بموافقة وزارة الثقافة، فى ظل التسهيلات والإمكانيات التى وفرتها الدولة، لقصار القامة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء شعبة رياضات الأقزام بالإسكندرية، والتى تضم 4 رياضات هى السباحة ورفع الأثقال وكرة القدم للرجال والفتيات، وتنس الطاولة، وتم ضم تلك الألعاب البارالمبية بالإسكندرية.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن 250 ألفا من قصار القامة على مستوى الجمهورية، حصلوا على العديد من الامتيازات فى عهد الرئيس السيسى، خاصة بعد ضم الأقزام لقانون المعاقين رقم 10 لعام 2018، وتنظيم اليوم العالمى للمعاق سنويا منذ عام 2018، مؤكدا أن الأقزام شاركوا فى الانتخابات الرئاسية، وهذا حق مصر علينا لمشاركة كل الفئات فى عرسها الديمقراطى، خاصة من ذوى الهمم.

وعبر مجموعة من المشاركين فى احتفالية اليوم العالمى للمعاق بالإسكندرية عن سعادتهم بالمشاركة فى ظل الامتيازات التى حصلوا عليها فى عهد الرئيس السيسى، قائلين: "كنا مهمشين.. والآن نشعر بالاهتمام"، خاصة بعد تعديل بند باللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، والذى صدر عام 2018، بحيث تتضمن ضم المواطنين الأقزام إلى فئة ذوى الإعاقة، ينطبق عليهم كل ما ينطبق على الفئات الأخرى من الإعاقة، وأصبح للأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يمنح الأقزام شهادات تأهيل من مكاتب التأهيل.

يذكر أن محافظة الإسكندرية اتخذت خطوات ومبادرات مهمة للاهتمام بذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة بعد إطلاق الرئيس عام 2018 عاماً لذوى القدرات الخاصة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت فى الإسكندرية فى عدة مشروعات، منها افتتاح أول شاطئ لذوى الهمم وللمكفوفين على مستوى الجمهورية بعد تخصيص مساحة له بشاطىء المندرة المجانى، وإنشاء ممشى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة بالشاطئ.

كما تم إصدار تعليمات بمنع إصدار تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات للمعاقين بها فى الرسوم الهندسية، تخصيص عدد 2 كابينة بكبائن ستانلى مجاناً لذوى الهمم، تعميم منشور إلزام كل الأحياء والمديريات التابعة للمحافظة باستبدال مسمى (معاق ذهنياً ومتخلف عقلياً) لأصحاب متلازمة داون، وكتابة التشخيص الطبى فقط وهو "متلازمة داون".

وأيضا تم افتتاح أول حديقة من نوعها لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى، وتضم الحديقة ألعاب ترفيهية مخصصة لذوى الهمم من الأطفال وطريق ممهد لتسهيل دخول الأطفال إلى الألعاب الترفيهية بالكراسى المتحركة بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوى الهمم واستراحة لأهالى.



أحد عروض فرقة فنون شعبية لقصار القامة



أول فرقة فنون شعبية لقصار القامة



تدريبات الفرقة



عروض فرقة فنون شعبية لقصار القامة



عصام شحاتة المدير الإدارى لفرقة الفنون الشعبية لقصار القامة بالإسكندرية



فرقة فنون شعبية لقصار القامة فى مصر



فرقة فنون شعبية لقصار القامة