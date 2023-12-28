أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 356 ألفا و670 جنديا

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 356 ألفا و670 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و940 دبابة و11 ألفا و15 من المركبات المدرعة و8 آلاف و391 من النظم المدفعية و935 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و617 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و180 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1247 من المعدات الخاصة و6 آلاف و503 طائرات مسيرة وإسقاط 1620 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها، أكدت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من تدمير سبع طائرات من أصل ثماني طائرات روسية بدون طيار من طراز (شاهد) أطلقتها روسيا على أوكرانيا في مهمات قتالية ليلة أمس.

وأفادت قيادة القوات الجوية بأنه بين عشية وضحاها حتى 28 ديسمبر 2023، هاجم الروس أوكرانيا بثماني طائرات بدون طيار من منطقة بريمورسكو-أختارسك بروسيا.. في حين أسقطت الطائرات المقاتلة ووحدات الدفاع المضادة للطائرات ومجموعات النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية سبع طائرات منها في مناطق دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وزابوروجيا".

من ناحية أخرى، قال وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني أولكسندر كاميشين، إن بلاده اختبرت بالفعل عينات من قذائف مدفعية عيار 155 ملم كانت انتجتها الفترة السابقة في إطار جهودها لإطلاق خط انتاجي ضخم لهذه القذائف العام المقبل.

وأضاف كاميشين، في مؤتمر صحفي أجراه لكشف أداء وزارة الصناعات الإستراتيجية في عام 2023: "بدأت أوكرانيا في تطوير قذائف عيار 155 ملم. ولدينا بالفعل نماذج أولية نجري اختبارات عليها. ونخطط لبدء إنتاجها بكميات كبيرة في العام المقبل".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن إعداد الإنتاج يعتمد على الشركاء، وفي المقام الأول الموردين لمعايير وتكنولوجيا الناتو والخامات التي لا يتم إنتاجها في أوكرانيا..وتابع:" لقد أتقننا بعض العناصر. لكن لسوء الحظ، في هذا العيار، نعتمد على إمداد البارود النادر، والذي لم تنتجه أوكرانيا قط".