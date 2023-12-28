أسواق الإسكندرية تتزين بهدايا وأشجار العام الجديد.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت أسواق وسط محافظة الإسكندرية انتشار الزينة وأشجار الكريسماس والإضاءة الخاصة بالسنة الجديدة، والتى تجذب المواطنين بجميع أشكالها المختلفة.

أيام قليلة ويحتفل العالم بالعام الميلادى الجديد 2024 ، حيث تزينت المحلات والأسواق لاستقبال العام، بالزينة الأساسية للعام الجديد، من أشجار الكريسماس باختلاف أحجامها وأشكالها المتنوعة.

وعرضت المحلات أيضا نماذج مختلفة الحجم لبابا نويل، وأشكال أخرى على شكل ملابس لبابا نويل، وألعاب أخرى، ومجموعات من أفرع الزينة المضيئة بألوان مختلفة، وكذلك أنواع الثلج الفوم، والتى يستخدمها المواطنون كأحد مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، التى تنشر البهجة كل عام.



أشجار الكريسماس في الإسكندرية



زينة اعياد السنة الجديدة في الإسكندرية



زينة اعياد السنة الجديدة في. الإسكندرية



صور وهدايا راس السنه بأسواق الإسكندرية