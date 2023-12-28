أسعار الذهب اليوم الخميس.. تراجع جديد وجرام 21 يسجل 3215 جنيها

كتب إسلام سعيد

عادت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية إلي الهبوط مجددا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3215 جنيها وسط هدوء نسبي في حركة الذهب بالأسواق بعد اضطرابات كبيرة الأيام القليلة الماضية

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3674 جنيها.

عيار 21 يسجل 3215 جنيها.

عيار 18 يسجل 2756 جنيها.

عيار 14 يسجل 2143 جنيها.

الجنيه الذهب 25720 جنيها.

شعبة الذهب

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب ، إن هناك توقعات بانخفاض الأسعار مع بداية موسم اجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين و غيرهم من قرار رئيس الوزراء باعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية و هو ما نتوقعه ونأمل أن يحقق توازنا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطا علي الأسعار خلال اليومين الماضيين و بين المعروض المحدود بالأسواق .

وأشار إلي أن مبادرة مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك ساهم في وقت سابق من خلق توازن في الأسواق وزيادة معروض الذهب واتزان السوق بعد القفزات الكبيرة في شهر ابريل ومايو 2023 لتعود بعدها الأسعار لنصابها الطبيعي