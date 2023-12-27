يديعوت أحرونوت: إيطاليا ترفض السفير الإسرائيلى الجديد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، الإسرائيلية، الأربعاء، عن رفض إيطالى للسفير للإسرائيلى الجديد لدى روما، وذكرت "رغم موافقة الحكومة الإسرائيلية نهاية شهر يوليو الماضي على تعيين بيني كشريئيل في منصب سفير إسرائيل لدى إيطاليا، إلا أن الإيطاليين أرسلوا رسائل غير رسمية إلى تل أبيب أعربوا فيها عن عدم موافقتهم على تعيينه".

ووفقا للصحيفة، فإن كاشريئيل شغل منصب رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، الواقعة خلف الخط الأخضر، منذ عام 1992 على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، شغل سابقًا منصب رئيس مجلس مستوطنات غير قانونية.

وبحسب الإجراءات، فإنه بعد موافقة الحكومة على تعيين السفير، من المفترض أن توافق عليه الحكومة المضيفة بنفسها، لكن حتى الآن لم تصل الموافقة المطلوبة من إيطاليا.

وقال الإيطاليون عبر القنوات الدبلوماسية، إنهم غير مرتاحين لتعيين شخص يعتبر من كبار قيادات المستوطنين، وأن التعيين قد يحرجهم مع الاتحاد الأوروبي.

واعترف كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن "هناك مشكلة صعبة هنا"، مشيرين إلى أن الوزارة طلبت من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج التدخل سرا لدى الحكومة الإيطالية حتى توافق على تعيينه.