وفاة إسحق أرازى رئيس مجلس الطائفة اليهودية فى لبنان

وكالات

توفي إسحق أرازى رئيس الطائفة اليهودية فى لبنان التى لا تعد أكثر من 30 شخصا تقريبا، اليوم الثلاثاء، كما أفاد مصدر من عائلته الأربعاء ومحامي هذه الطائفة، بحسب سكاى نيوز.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامى قوله: "لقد توفى الثلاثاء ودفن فى اليوم نفسه"، فى المقبرة اليهودية فى بيروت.

وتراجع عدد أفراد الطائفة اليهودية فى لبنان المعترف بها ضمن أحد الطوائف الـ18 على مر السنوات.

وتراجع عددها من 22 ألف شخص قبل الحرب الأهلية (1975-1990) إلى "حوالى ثلاثين شخصا" اليوم بحسب المحامي.

وأضاف: "هاجر غالبية أفراد هذه الطائفة خلال الحرب إلى الولايات المتحدة والبرازيل أو أوروبا خصوصا فرنسا أو إيطاليا".

وقال: "لكنهم بقوا متمسكين بلبنان وكثيرون منهم يزورونه بانتظام".

وأشرف إسحق ارازى فى مطلع الألفية على أعمال ترميم الكنيس الوحيد في بيروت الواقع في حي وادي أبو جميل التي كانت تسمى منطقة وادي اليهود.

وعبر في حديث مع وكالة "فرانس برس" عام 2009 عن "سرور كبير" ببدء عملية ترميم الكنيس الوحيد في بيروت.

وقال: "نأمل في أن تؤدي مبادرة ترميم الكنيس إلى توسع الجالية اليهودية مجددا".

دشن الكنيس عام 1926 وهو أحد أكبر الكنس في العالم العربي، لكنه تضرر خلال المعارك في وسط بيروت خلال الحرب الأهلية وتم نهبه.