وزارة الصحة تكشف 9 معلومات هامة عن مكاتب الصحة المتنقلة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خدمات مكاتب الصحة المتنقلة كنوع جديد من الخدمات التى توفرها الوزارة لدعم حاجة المواطنين للتسجيل السريع للمواليد والوفيات والحصول على التطعيمات الروتينية وكذلك تطعيمات الحج والعمرة.

"اليوم السابع "يقدم تحليل معلوماتى عن وظيفة وخدمات مكاتب الصحة المتنقلة فى السطور التالية :-

١- أطلقت خدمة مكاتب الصحة المتنقلة في محافظتى القاهرة والجيزة .

٢- تشغيل 4 سيارات متنقلة لتقديم خدمات مكاتب الصحة يتوفر .

٣- الخدمات التى تقدم فى مكاتب الصحة فى المحافظات تتمثل في تسجيل الوفيات والمواليد وتقديم خدمات التطعيمات الروتينية وكذلك تطعيمات الحج والعمرة وتطعيمات المسافرين للخارج بالاضافة إلي تقديم الاستشارات الطبية السريعة للامهات حول أهم التطعيمات التى تدعم صحة الطفل .

٤- مكاتب الصحة المتنقلة تغطى محافظتى القاهرة والجيزة فقط

٥- الخدمات تقدم للمواطنين بجودة عالية وتخفف من التكدس بالمكاتب المختلفة

٦- كل اصدارات المكاتب الصحية المتنقلة مميكنه ومزودة بعلامات مائية وكيو أر كود منعا للتزوير .

٧- خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، هى مشروع تم استحداثه ضمن إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، والوصول بالخدمات الصحية إلى المستحقين في المناطق النائية.

٨- طلب خد مكاتب الصحة المتنقلة يكون من خلال خط ساخن 105 للطب الوقائى

٩- ربط مكاتب الصحة المتنقلة بالمكاتب العادية ضمن منظومة واحدة وبتطبيق واحد وذلك للتوسع في اداء الخدمات.