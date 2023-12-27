هطول أمطار على الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة .. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة على عدة مناطق بالمحافظة مع نشاط حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى بيان لها أنه من المتوقع غدا الأربعاء، أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار متوسطة الشدة ، تبدأ من فترة الظهرية من متوسطة إلى غزيرة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع اليوم الأربعاء، أن تشهد محافظة الإسكندرية ،هطول أمطار،و نشاط للرياح الجنوبية الغربية.

وأضاف نافع، أنه تم ترفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، هطول أمطار متوسطة على مناطق من ( الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد ( قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (%40 تقريبا) وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).