الصرف الصحى بالإسكندرية تستعد لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة غدا

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى بيان لها، أنه من المتوقع غد، الأربعاء، أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا متوسطة الشدة، تبدأ من فترة الظهرية من متوسطة إلى غزيرة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع غدا، الأربعاء أن تشهد محافظة الإسكندرية نشاط للرياح الجنوبية الغربية.

وتم رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو، العموم على مدار الساعة.

كما يشهد غدا الأربعاء نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل: مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).