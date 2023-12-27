موجز الاقتصاد: أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه وعيار 21 يسجل 3230 جنيها

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأربعاء 27-12-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه فى سوق الصاغة وعيار 21 يسجل 3230 جنيها، محيى الدين: هيمنة الدولار تأتى من كونه وسيطا للمبادلة وتسوية المدفوعات بـ40%..

أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه فى سوق الصاغة وعيار 21 يسجل 3230 جنيها

شهد الذهب في مصر تراجع جديد قبل قليل لصبح إجمالي الهبوط في الذهب حوالي 100 جنيها منذ ظهر أمس بعد تسجيل الأسعار أعلى نقطة تاريخية عند 3330 جنيها والآن السعر يسجل 3230 جنيها

محيى الدين: هيمنة الدولار تأتى من كونه وسيطا للمبادلة وتسوية المدفوعات بـ40%

قال الدكتور محمود محيى الدين أستاذ الاقتصاد وزير الاستثمار الأسبق، أن الدولار يمثل العملة المفضلة للبنوك المركزية بما يجعله اليوم عملة احتياطى دولى بنسبة 60% بعدما كانت 70% فى عام 2000، رغم أن نصيب الولايات المتحدة فى الاقتصاد العالمى لا يتجاوز حاليا 25 %.

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع عرض وتفسير مواقع التراث العالمى بشارع المعز

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على تراث مصر الثقافي والحضاري وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع تفسير وعرض المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.

وفد ليبى يزور غرفة القاهرة لبحث سُبل زيادة التعاون الاقتصادى المشترك

استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية وفدًا اقتصاديًا ليبيًا برئاسة محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي لبحث سُبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال الفترة القادمة.

165.5 ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2023

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بيان " الطرق 2023"، ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 165.5 ألف كم عام 2023 وفقاً لجهات التنفيذ والإشراف، وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـلى مستوى الجمهورية 130.6ألف كم عام 2023.

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى "سنيطة الرفاعين"

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي "سنيطة الرفاعين"، بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، أحد مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، ويرافقه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ومسئولو الشركة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واستشاري إدارة البرنامج، واستشاري دعم التنفيذ، والشركات المنفذة للمشروع.

الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة سرعة تسجيل فروعها بالمصلحة

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآت فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.