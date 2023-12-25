موجز اقتصاد اليوم الإثنين 25-12-2023.. أسباب تذبذب أسعار الذهب

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 25-12-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تذبذب أسعار الذهب وأسبابه التي أوضحتها الشعبة العامة للذهب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار نعرضها وفقا لما يلي:

الشعبة العامة للذهب توضح أسباب تذبذب الأسعار في الأسواق

أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هانى ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى فى صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

أتوبيس النصر للسيارات يبدأ العمل تجريبيًا بالعاصمة الإدارية.. صور

في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي وتنفيذا لاتفاق التعاون بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام، قامت شركة النصر لصناعة السيارات بتسليم أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة لشركة "اكتا ".

صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بتداولات 2.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

الغرف التجارية تبحث مع وفد ليبى فرص مساهمة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا

بحث أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع الوفد التجاري الليبي الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة محمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية فرص التعاون بين الجانبين ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.

البنك المركزى: طفرة بتمويلات المشروعات متناهية الصغر بأكثر من 78مليار جنيه

شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل الأبيض 50% للمستهلكين ليباع بـ20 جنيها

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، انخفاض أسعار البصل الأبيض 50 % في الأسواق للمستهلكين، حيث يباع سعر الكيلو حاليًا بين 18 إلى 20 جنيها في الأسواق مقابل مستويات 35 و40 جنيها مستهلك خلال الأسبوعين الماضيين.

وزير البترول: معدلات تحويل السيارات للغاز فى ازدياد مستمر بسبب التيسيرات الجديدة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.