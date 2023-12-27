لافروف: الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس الموسعة سيتجاوز نظيره فى مجموعة السبع

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس بعد انضمام أعضائها الجدد فى عام 2024؛ سيتجاوز بشكل كبير نظيره فى مجموعة السبع.

وقال لافروف - فى مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع نظيره الهندى سوبراهمانيام جايشانكار - "إن إجمالى الناتج المحلى لدول البريكس فى التشكيلة الجديدة؛ سيتجاوز - بالفعل بشكل كبير - إجمالى الناتج المحلى لمجموعة السبع"، بحسب ما أوردت وكالة /تاس/.



وأشار إلى أن حصة دول الجنوب والشرق العالمى فى الاقتصاد العالمى الشامل آخذة فى النمو، ويحدث هذا على وجه الخصوص بسبب الأخطاء العديدة والخطوات غير المقبولة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.



وتضم مجموعة البريكس حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفى أعقاب قمة البريكس التى انعقدت يومى 22 و24 أغسطس فى جوهانسبرج، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن توسيع المجموعة، وفى الأول من يناير 2024، ستنضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا رسميًا إلى البريكس.