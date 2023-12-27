اليوم السابع
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قيس سعيد يبحث مع وزير الصناعة السعودى مشروعات في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:00 ص
قيس سعيد يبحث مع وزير الصناعة السعودى مشروعات في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

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استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد بقصر قرطاج، وزير الصناعة السعودى بندر الخريف والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الرئيس التونسي أشاد خلال هذا اللقاء "بعمق علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين تونس والسعودية منذ ما قبل استقلال بلادنا وبعده"، مجددا التأكيد على "العزم الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد من تعزيز هذه الروابط المتينة وتنويعها في شتى المجالات لما فيه خير الشعبين التونسي والسعودي ومصلحتهما المشتركة".

كما أكد "حرص تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في عدة قطاعات واعدة على غرار الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية، وتوفير كل أسباب النجاح لهذا التعاون في كل المجالات".

ومن جانبه، أشار الوزير السعودي إلى أن "المشاركة المكثفة والرفيعة المستوى لممثلين عن الهياكل الرسمية وقطاع الأعمال السعودي في اللجنة المشتركة التي تعقد جلساتها بتونس تعكس الحرص الكبير للمملكة، بتوجيهات من القيادة السعودية، على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".

كما أعرب عن "عزم المملكة السعودية على إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على تعزيز حضورهم في تونس، في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات من شأنها إعادة الثقة في البيئة الاستثمارية فيها".







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