اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:56 م
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قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع ببنى سويف غداً لصيانة المغذيات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:24 م
قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع ببنى سويف غداً لصيانة المغذيات قطع الكهرباء
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي "غداً الخميس28 ديسمبر"  عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، تشمل ( أبراج الأوقاف ، مستشفى الدعوة ، المنطقة الصناعية "الحرفيين" ، موقف محيي الدين، عزبة التحرير ، التطوير التكنولوجي ) وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً ، لصيانة مغذيي الحرفين والأوقاف

ويقدم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوى، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 
 






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