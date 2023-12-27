قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع ببنى سويف غداً لصيانة المغذيات

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف ، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي "غداً الخميس

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ديسمبر" عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، تشمل ( أبراج الأوقاف ، مستشفى الدعوة ، المنطقة الصناعية "الحرفيين" ، موقف محيي الدين، عزبة التحرير ، التطوير التكنولوجي ) وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً ، لصيانة مغذيي الحرفين والأوقاف