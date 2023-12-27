فوائد اليوجا.. تعزز صحة القلب وتحارب ارتفاع ضغط الدم

كتبت فاطمة ياسر

اليوجا تعد من أفضل أنواع الرياضة، فهي تحسن الدورة الدموية، وتحافظ علي صحة القلب، كما أنها تعزز التوازن العقلي والعاطفي عن طريق إدارة التوتر وتقليل إنتاج هرمونات التوتر، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia

أوضح التقرير، أن ممارسة اليوجا باستمرار تساعد على اتباع أسلوب حياة أكثر وعيًا، مما يؤدي إلى عادات صحية وتحسين صحة القلب، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن اليوجا يمكن أن تخفض ضغط الدم، وتعزز تقلب معدل ضربات القلب، وتقلل الالتهاب.

كما أن اليوجا تساعد بشكل ملحوظ علي تهدئة العقل، وزيادة التركيز، لافتا التقرير إلي أنه أصبح التوتر وأنماط الحياة هي القاعدة، غالبًا ما تكون صحة القلب معرضة للخطر، ولكن عند ممارسة اليوجا فأنت تقلل من هذا الأمر، ومن هذه المضاعفات.

وقدم القرير فوائد اليوجا بشكل تفصيلي، ومنها: