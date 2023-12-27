فرنسا ترحب بتعيين سيجريد كاج كبيرة منسقى الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة

أ ش أ

رحبت فرنسا، اليوم الأربعاء/ بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيجريد كاج فى منصب كبيرة منسقى الشؤون الانسانية وإعادة الإعمار فى غزة، متمنية لها كل التوفيق ومؤكدة دعمها الكامل لها لنجاح مهمتها.

ووفقا للقرار 2720 الذى يسلط الضوء بشكل خاص على الحاجة الملحة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى غزة، وفى إطار الوضع المأساوى الذى يواجهه السكان، تدعو فرنسا إسرائيل إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى كامل أراضى قطاع غزة و واتخاذ تدابير عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أى عوائق، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان اليوم.



كما تجدد فرنسا دعوتها إلى هدنة فورية تؤدى إلى وقف إطلاق النار، مطالبة فى الوقت نفسه بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن.



وأعلن أمس الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الهولندية سيجريد كاج فى منصب كبيرة منسقى الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720

(2023).

وستقوم السيدة كاج من خلال هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.

كما ستقوم أيضا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التى ليست طرفا فى الصراع.