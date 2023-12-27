طقس مطروح والساحل الشمالى.. أجواء غائمة وفرص لسقوط الأمطار

مطروح - حسن مشالي

تسود أجواء غائمة مع فرص لسقوط الأمطار، على محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، الذي يشهد طقس شتوي معتدل نهاراً، وبارد على كافة الأنحاء خلال فترة المساء، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 14 درجة والعظمى 21 درجة مئوية.

وتشهد فترة النهار طقس شتوي معتدل، مع تكاثر السُحُب ووجود فرص لسقوط الأمطار، ويزداد الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، التي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فيها.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.