اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:34 م
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تعرف على أسعار البصل اليوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:00 م
تعرف على أسعار البصل اليوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية البصل
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية  حيث شهدت استقرارا اليوم :
 
-الطماطم بـ 10.5جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها
 
‏-البصل بـ 18جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13.5جنيه.
 
بطاطا بـ10 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.
 
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها
 
-جوافة بـ 20 جنيها.
 
يوسفي بلدى 13.3 جنيه 
 
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل

سعر البصل اليوم



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