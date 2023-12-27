طبيب عيون يوضح أضرار "السجائر الإلكترونية" على العين

كتبت إيناس البنا

التدخين الالكترونى أو ما يعرف باسم "الفيب" أحدث التقاليع في أنواع التدخين التي اجتاحت العالم، ويستخدمها نسبة كبيرة من الشباب بدلا من تدخين السجائر التقليدية، ولكن هل تتوقع أن تلك الأدخنة المتطايرة قد تسبب ضرر لعينك؟

أجاب الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب العيون جامعة بنها، أن مشاكل الدخان الناتج عن السجائر الإلكترونية تؤثر بصورة كبيرة على العين، حيث يسبب النيكوتين الناتج عن التدخين جفاف العين بشدة، ينتج الجفاف عندما تفشل العين في إنتاج ما يكفي من الدموع، وتشمل الأعراض الشعور بوجود شيء في العين كالحصى والاحمرار.

وأضاف الطبيب أنه في حين أن الإقلاع عن التدخين قد يساعد في تقليل أعراض جفاف العين بمرور الوقت، إلا أنه يجب الكشف لدى طبيب العيون لتحديد السبب الفعلي للجفاف وتحديد العلاج المناسب، والتي من بينها قطرات الدموع الصناعية، ولكن استمرارك على التدخين يرتبط بالعديد من أمراض العيون الأكثر خطورة، مثل إعتام عدسة العين، والضمور البقعي المرتبط بالعمر، والمياه الزرقاء.

المخاطر الإضافية للتدخين الإلكتروني

وفقا لموقع " healthsite"، على الرغم من أن الجفاف يشكل مصدر قلق، فمن المهم أن ندرك أنه ليس الخطر الوحيد المرتبط بالتدخين الإلكتروني وعلى عكس التصور بأن التدخين الإلكتروني بديل أكثر أمانًا من التدخين العادى، فإن له أضرار:

تلف الرئة: ارتبط التدخين الإلكتروني بأضرار شديدة محتملة في الرئة.

المخاطر المتعلقة بالجهاز: تشكل حوادث الحرائق والانفجارات المرتبطة بأجهزة السجائر الإلكترونية مخاطر كبيرة.

التسمم المرتبط بالسوائل: التسمم بسبب سوائل جهاز السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مواد ضارة.

مخاطر القلب والأوعية الدموية: تشير الأدلة إلى أن التدخين الإلكتروني قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يشكل تحديًا لملف السلامة الخاص به.