جفاف العين يؤثر على الإنتاجية فى العمل.. استشارى تقدم نصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

يتسبب الهواء البارد والجاف في حدوث مضاعفات للعين كثيرة خاصة مع انخفاض درجات الحرارة استعدادًا لفصل الشتاء، ومع كثرة العمل على الأجهزة الإلكترونية يحدث الكثير من الجفاف نتيجة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر.

أوضحت الدكتورة نضار حسن، أستاذ طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أن مشاكل جفاف العين تزايدت بشكل كبير نتيجة الاستخدام المفرط للمحمول وكثرة الأعمال المكتبية قد يتسب في عدة مشاكل أخرى منها إجهاد العين والرؤية الباهتة للأشياء ما قد يسبب صداع الرأس وقلة التركيز.

وأشارت أستاذ العيون في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن التعرض للإضاءة بصورة مباشرة ولمدة طويلة وخصوصًا اللون الأزرق الصادر من شاشات الموبايل وشاشات الكمبيوتر يتسبب في عدم إفراز الطبقة الزيتية التي تحمى طبقة الدموع من التبخر من العين، بصورة كافية ما يؤدي إلى حدوث جفاف بالعين.

وكشفت عن أنه يمكن الوقاية من جفاف العين أثناء ساعات العمل، من خلال اتباع عدد من النصائح أهمها وجود مسافة كافية بين العين وشاشة الكمبيوتر، أخذ فترات من الراحة كل فترة لإراحة العين من الضوء الصادر مباشرة من الشاشات.

كما يمكن إضافة بعض الفيتامينات والمعادن إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحة العين، أهمها الأسماك فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بتحسين وظائف العين، كما أن الجزر غني بفيتامين أ، والأفوكادو الغنى بالدهون الصحية وفيتامينات C، E والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.