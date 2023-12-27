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ضبط 70 مليون جنيه متحصلات غسل أموال عن طريق شراء العقارات والسيارات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:27 م
ضبط 70 مليون جنيه متحصلات غسل أموال عن طريق شراء العقارات والسيارات أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ "تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.






غسل أموال

الاتجار المخدرات

متحصلات غسل اموال

نشاط غير مشروع

اليوم السابع بلس




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