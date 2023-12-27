ضبط مركب أثرى و1795 عملة نادرة وتماثيل وتمائم بحوزة شخص فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته قطع أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا حيازة موظف بالمعاش "له معلومات جنائية" قطع أثرية بقصد الإتجار بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبتفتيش مسكنه عُثر على (مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها عدد ٧ تماثيل خشبية - عدد ٩ أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام - عدد ٣ وجوه خشبية- عدد ٢ مزهرة من الزجاج - عدد ٣ تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية - تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة فى الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر- عدد ١٧ تميمة مختلفة الأشكال "وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة - عدد ١٧٩٥ عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الرومانى) . وبمواجهته إعترف بحيازته لها بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.