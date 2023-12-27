اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:18 م
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ضبط عاطل قتل مواطنا بسلاح أبيض في المعصرة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 04:43 م
ضبط عاطل قتل مواطنا بسلاح أبيض في المعصرة جثه -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل رخام، مقيم بدائرة القسم، متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة، بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم عاطلا مقيما بدائرة القسم بالتعدى على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" أدت إلى إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (سلاح أبيض)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الجيرة "لهو الأطفال" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته على النحو المشار إليه.
 






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