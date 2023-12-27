اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط أكثر من 2 طن لحوم متغيرة الخواص فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:26 م
ضبط أكثر من 2 طن لحوم متغيرة الخواص فى حملة مكبرة بالإسكندرية حملات تموينية- أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط و متابعة ثلاجات اللحوم و الأسواق 
 
وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على ثلاجات اللحوم والأسواق
 
وقامت إدارة العجمى التموينية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة و محمد الشافعى مفتش الإدارة بحملة تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بنطاق الادارة والتى أسفرت عن تحرير محضر ضد  ثلاجة لحوم وذلك لحيازتها، نحو 2175 كجم بدون بيانات تجارية ومتغير فى خواصها واشتباه فى صلاحيتها، و1500 كجم بدون بيانات تجارية ومتغير فى خواصها واشتباه فى صلاحيتها. 
 
 كما تم تحرير محضر ضد محل لتعبئة السكر، وذلك لحيازة وتجميع 6 شكاير سكر الخاص بالبورصة السلعية، وتصرفة فى 114 شيكارة سكر الخاص بالمبادرة 
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
 
 






الاسكندرية

لحوم

تموين الاسكندرية

مواد غذائية




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