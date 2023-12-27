سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 26440 جنيها بدون مصنعية

كتب - إسلام سعيد

نشر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في الصاغة، إذ سجل سعر الجنيه الذهب في السوق خلال التداولات الفورية الآن 26440 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وتبلغ المصنعية على الجنيه الذهب 250 إلى 400 جنيه وفق الشركة المنتجة.

توقعات أسعار الذهب

عاد الذهب العالمي لاستكمال التداول اليوم ليشهد ارتفاع بدعم من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، هذا بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكن يواجه الذهب حالياً تراجع في أحجام التداول.

في المقابل يستمر الذهب المحلي في الارتفاع بشكل قياسي وتسجيل مستويات تاريخية كل يوم في ظل استمرار تغيرات الدولار في السوق الموازي في حين، يتداول سعر الأونصة العالمية حالياً تحت مستوى المقاومة 2065 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولارا ولكنه أغلق تحت مستوى المقاومة. حيث وجد الذهب الدعم بعد أن أغلق الأسبوع الماضي فوق المستوى 2050 دولارا للأونصة، ليكون بذلك اخترق منطقة التداول التي سيطرت على حركة الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر.

اختراق المستوى 2065 دولار للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2080 دولارا ومن بعده المستهدف عند 2100 دولار للأونصة، ولكن قد يواجه الذهب بعد التذبذب في التحركات بسبب ضعف أحجام التداول بسبب العطلات، وحقيقة أن السوق لا يعمل بكامل طاقته حالياً.