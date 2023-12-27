حياة كريمة بالشرقية.. 4 محطات معالجة صرف صحى و20 رافعا بتكلفة مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت محافظة الشرقية محطات ضخمة وروافع لمعالجة مياه الصرف الصحى، بمركز ديرب نجم، قضت بها على الظواهر السلبية، تنفيذا لتوجيهات الدولة، التى وضعت خطة التوسع بخدمة الصرف الصحي والتخلص الآمن منها، لتوفير بيئة نظيفة، على أولى أولويتها، ضمن خطط التنموية والمشروعات الخدمية وفي كافة القطاعات للعيش المواطن في حياة كريمة.

وشهدت قرى مركز ديرب نجم طفرة في مجال الصرف خلال السنوات الماضية، نجحت فى توفير بيئة نظيفة، فيعد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالعصايد المنشأ بتكلفة 225 مليون جنيه، من المشروعات الضخمة التي نفذت بالمركز فهي تعمل بطاقة 8 آلاف م3 يوم، ومربوط عليها 8 محطات روافع تكلفتها 100 مليون جنيه، وهى "العصايد، اكراش، المناحريت، شوبك أكراش، العطارين، الديسة، الشراقوة".

ومحطة معالجة الصرف الصحي دبيج بتكلفة 53 مليون جنيه، بطاقة 3 آلاف م3/ اليوم، لخدمة أهالي قري الوحدة المحلية وتوابعها "دبيج، الميساه، منشأة كشك".

ومحطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/ اليوم وبتكلفة 157 مليونا و340 ألف جنيه، وكذلك روافع الصرف الصحي التي تخدم القرى وتوابعها منها "كفر الحاج حسن، منشأة قاسم، قاويشة" هم روافع مربوطة على محطة معالجة كفر الحاج حسن بتكلفة 100 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع صرف متكامل في "أبو عيد، صهبرة، منشاة صفوت، تل القاضي" بتكلفة 205 ملايين جنيه، وروافع قرى "العكل، كراديس، فرغان" بتكلفة 100 مليون جنيه والمربوطة على محطة معالجة أبومتنا، كذلك محطة رفع شكر لله بتكلفة 20 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الصرف صرف قرية بهنيا بتكلفة 33 مليون جنيه، مشروع شبكات صرف صحي قريتي أكوه وكفر الباشا.

يذكر أن محافظة الشرقية نفذت 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و407 ملايين جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.



أحواض بمحطة معالجة دبيج



تجهيزات بمحطة معالجة دبيج



جانب من محطة معالجة دبيج



محطة العصايد



محطة رفع اكراش



محطة رفع الصرف الصحي لقرية الميسا



محطة رفع منشاة كشك



محطة معالجة الصرف بالعصايد



محطة معالجة الصرف دبيج