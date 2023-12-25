اليوم السابع
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ماذا قدمت مبادرة حياة كريمة لقرى الجيزة؟.. إنجازات تتجاوز الـ1000 مشروع

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:52 ص
ماذا قدمت مبادرة حياة كريمة لقرى الجيزة؟.. إنجازات تتجاوز الـ1000 مشروع مشروعات حياة كريمة في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أرست مبادرة "حياة كريمة" مبادئ العيش الكريم في قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، بما حققته من إنجازات غير مسبوقة بالإصلاح والبناء والتعمير، نجحت خلالها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للمواطنين وضمان مستقبل أفضل لأبنائهم، وذلك بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 
 
نفذت "حياة كريمة" مئات المشروعات التنموية الضخمة في 42 قرية في "الصف وأطفيح" ضمن المرحلة الأولى من أعمال المبادرة، قامت خلالها بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بما تشمله من (صرف صحي ومياه شرب وغاز وكهرباء واتصالات) والنهوض بقطاعات (التعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة).
 
امتدت مشروعات التطوير والتنمية لـ"حياة كريمة" في قرى الجيزة إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك بما يتجاوز الـ1000 مشروع، تتنوع ما بين عمارات سكنية ووحدات اجتماعية ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف سرفيس، وغيرها.
 
أسواق حضارية
أسواق حضارية

مجمعات خدمية
مجمعات خدمية

مجمعات سكنية
مجمعات سكنية

مدارس
مدارس

مراكز شباب
مراكز شباب

وحدات صحية
وحدات صحية
 






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