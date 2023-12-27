حصاد 2023.. الإفتاء: نظمنا 13 دورة لتأهيل المقبلين على الزواج بمقر الدار وبالمحافظات

كتب لؤى على

- عقدنا (50) دورة وبرنامجًا تدريبيًّا بلغت آلاف الساعات واستفاد منها آلاف المتدربين

- نسقنا مع وزارتَي العدل والأوقاف لتدريب المأذونين على مهارات التحقيق مع الـمُطَلِّق

- قُمنا برفع كفاءة العاملين بدار الإفتاء بعقد (28) دورة داخل الدار وخارجها

- المركز عقد (7) دورات تدريبية لمتدربين من دول ماليزيا وتايلاند وروسيا بالتنسيق مع الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

- نسقنا مع وزارة التضامن لعمل فاعليات وورش عمل من خلال مشروع مودة ومبادرة وعي

- اتفقنا خلال عام 2024 مع وزارة التضامن على تدريب (3500) رائدة ريفية على كتاب "دليل الأسرة"

- اتفقنا مع المجلس القومي للإسكان على عقد (20) دورة متنوعة في القضايا السكانية في عدد من المحافظات

قال الشيخ محمود أبو العزايم، مدير مركز التدريب ب دار الإفتاء المصرية : "إن المركز استطاع خلال عام 2023م وبرؤية إبداعية ومهنية عالية أن يرتقي بكفاءة العاملين بدار الإفتاء، ويضع بصماته الرائدة في تعزيز المكانة الدينية لمصر على الساحة العالمية، بمجموعة من البرامج والمبادرات الشاملة، وبجهود متواصلة ومخلصة، استطاع المركز كذلك المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية فضلًا عن تعزيز التعاون الفاعل مع مؤسسات الدولة". مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات ليست مجرد كلمات، بل هي نتاج تفانٍ وتكاتف يعكسان عمق رؤية المركز وتفانيه في خدمة المجتمع المحلي والدولي ولبناء مستقبل واعد.

وأضاف لقد اعتمدنا خلال العام على رؤية استراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسية، تمثَّلت في دعم وتطوير مجالات متعددة لنقلنا إلى مستويات جديدة من الإنجاز والتفوق، حيث إن مركز التدريب قام خلال العام 2023 بعقد (50) دورة وبرنامجًا تدريبيًّا، بلغت ساعاتها (7889) ساعة تدريبية، واستفاد منها (5567) متدربًا، من (25) دولة، وقد تنوعت بين التدريب المباشر والإلكتروني.

وأشار مدير مركز التدريب إلى أن المركز قام برفع كفاءة العاملين بدار الإفتاء المصرية بعقد (17) دورة تدريبية داخل دار الإفتاء، ولم تكتفِ دار الإفتاء بالدورات الداخلية فقط، بل امتدَّ تأثيرها لتصل إلى (11) دورة خارج أسوارها، بالتعاون مع مؤسسات رائدة أخرى، مثل: وزارة الأوقاف، ووزارة التضامن، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية لتنمية المهارات والمعارف الشرعية، بجانب المهارات والمعارف الإنسانية والاجتماعية، وهذا التعاون أضاف بُعدًا جديدًا لرفع كفاءة العاملين في هذه المجالات المتعددة.

وفي محور تدعيم الريادة الدينية لمصر في العالم أكَّد مدير مركز التدريب أن المركز قام بعقد (7) دورات تدريبية لمتدربين من دول ماليزيا وتايلاند وروسيا، لعدد (130) متدربًا، من السادة المفتين والمتصدرين للفتوى، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أن المركز سوف يعقد (12) دورة أخرى خلال العام القادم إن شاء الله؛ حيث ينسق المركز لعقد (3) دورات للمفتين ورؤساء الجامعات والمدارس الإسلامية من دولة إندونيسيا. ودورة لكبار العلماء من المفتين وأساتذة الجامعات من دولة العراق. وكذلك (3) دورات للسادة المفتين وأمناء الفتوى من دولة ماليزيا، ودورتين لطلاب العلم من مملكة تايلاند، بالإضافة إلى (٣) دورات إلكترونية للعاملين بمؤسسات الفتوى من دولة روسيا.

وأوضح الشيخ أبو العزايم أن المركز قدَّم كذلك برنامجين تدريبيين في محور ترسيخ مرجعية دار الإفتاء ومنهجيتها في الفتوى داخل مصر وخارجها وهما برنامج تدريب الوافدين على الفتوى؛ ومدته ثلاث سنوات بمقر مركز التدريب، وبلغ عدد المتدربين فيه (129) متدربًا، من أكثر من (21) دولة، والبرنامج الآخر برنامج موقع إعداد المفتين عن بُعد ومدته ثلاث سنوات بموقع إعداد المفتين عن بعد، يليها التدرب العملي بدار الإفتاء، ويستهدف المتخصصين من طلبة العلم الشرعي والراغبين في التأهل والتصدر للإفتاء، وبلغ عدد المتدربين في الموقع حاليًّا (2258) متدربًا.

وأما محور الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتماسكها فقال مدير مركز التدريب إن المركز قام في هذا المحور بعقد (13) دورة لتأهيل المقبلين على الزواج، وبلغ عدد المتدربين المستفيدين منها (2700) متدرب؛ حيث عقد المركز (6) دورات بمقره في دار الإفتاء، كما عقد لأول مرة دورات لتأهيل المقبلين على الزواج خارج مقر الدار؛ حيث عقد (4) دورات بمحافظتَي الإسكندرية وأسيوط بإجمالي (500) ساعة تدريبية مباشرة، كما قدم (3) دورات لتأهيل المقبلين على الزواج عن طريق البث المباشر.

واختتم مدير مركز التدريب بيانَه بمحور التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة، فأكد أن المركز عقد وشارك في العديد من الندوات وورش العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية؛ حيث قام المركز بالتنسيق مع وزارتَي العدل والأوقاف لتدريب السادة المأذونين على مهارات التحقيق مع الـمُطَلِّق، وكذلك قام المركز بالتنسيق مع وزارة التضامن في عدد من الفاعليات وورش العمل، من خلال مشروع مودة، ومبادرة وعي، كما تم الاتفاق خلال العام المقبل 2024 مع وزارة التضامن على تدريب (3500) رائدة ريفية على كتاب "دليل الأسرة"، وذلك في عدد من المحافظات، ومع المجلس القومي للإسكان على عقد 20) دورة متنوعة في القضايا السكانية في عدد من المحافظات.